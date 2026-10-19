Командувач армії Пакистану Асім Мунір, як очікується, у вівторок відвідає Тегеран в Ірані для переговорів щодо посередницьких зусиль Ісламабада між Сполученими Штатами та Іраном. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на іранські медіа.

Зустрічі в Тегерані

За інформацією напівофіційного іранського агентства Tasnim, Мунір має зустрітися з іранськими посадовцями. Під час зустрічей мають обговорити дипломатичні кроки для врегулювання конфлікту між Тегераном і Вашингтоном, а також ширшу регіональну ситуацію.

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Пакистан відігравав центральну посередницьку роль у контактах США та Ірану під час конфлікту, підтримуючи зв'язок з обома сторонами.

Переговори призупинилися

У червні США та Іран підписали Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння, який встановлював рамки переговорів щодо остаточної угоди. Водночас подальші перемовини зупинилися через розбіжності стосовно гарантій безпеки та свободи судноплавства через Ормузьку протоку. Цей водний шлях має стратегічне значення для світових поставок енергоносіїв і міжнародної торгівлі.

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