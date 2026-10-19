美国陆军宣布了 xTechHumanoid 竞赛的五家获胜者。该竞赛旨在评估人形机器人在未来军事行动中的潜在应用。获胜者包括 ACES Group、IHMC Robotics、Hydroplane Limited、Ras Labs 和 Velocity Explorations，Defense News报道。

美国陆军首席技术官亚历克斯·米勒表示，该项目旨在确定人形机器人最适合执行的任务、任务需求和能力。他称，xTech 是评估技术市场并加快有前景技术成果应用的一种方式。

遴选与测试

此次竞赛共收到103份申请。军方选出10名决赛入围者，每家均获得2.5万美元，并在实践实验后确定了五家获胜者。对各公司的方案从军事实用性、技术优势和技术成熟度方面进行评估。

活动期间，参与者测试了机器人如何在小型单位战斗任务条件下执行任务。军方考虑的基本能力包括守卫检查站、跨越缺口或清除障碍物，以及灭火。测试还评估了热传感器、系统自主性和电池续航时间。

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当前技术的局限

IHMC Robotics 高级研究员罗伯特·格里芬指出，竞赛中的部分要求超出现代机器人技术的能力。作为例子，他提到一种能够以每小时28英里的速度移动、搬运50磅载荷并连续工作24小时的机器人。

IHMC 团队专注于其 Alex 机器人的基本功能：自主移动和响应指令。其他参与者展示了单独的技术：Hydroplane 和 ACES Group 展示了电池，Velocity Explorations 展示了用于解读人员无线电通信、动作和任务的软件，Ras Labs 则展示了位于指尖、可用于处理易碎物品的灵敏触觉传感器。

美国陆军表示，这项竞赛既展示了商业机器人技术的进步，也显示出仍有待解决的技术问题。所得结果计划用于引导对可能最有益于军方的技术开展研究。

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