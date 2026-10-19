南非前总统塔博·姆贝基在汉佩佩委员会的听证会上否认曾与种族隔离时期的前军方和警察将领达成秘密安排。该委员会正在调查真相与和解委员会工作结束后相关案件起诉延误的问题。他表示，自己没有达成任何可能阻碍国家检察机关或警方调查和起诉前安全部队成员的协议。

据《每日马弗里克报》报道，姆贝基称，将领们于1996年联系了他，当时真相与和解委员会仍在运作。他说，他们表示，除非时任总统弗雷德里克·威廉·德克勒克及其内阁成员也这样做，否则他们不会提交赦免申请。姆贝基称，非洲人国民大会提议向德克勒克及其同僚提出这样的呼吁。

集体赦免申请

姆贝基还谈及非国大领导层提交的集体赦免申请。据他所说，提交该申请是为了在道义上有理由呼吁前种族隔离政府也这样做。他是所谓“37人小组”的成员。真相与和解委员会起初向该小组成员授予赦免，但法院后来撤销了这一决定。

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这位前总统表示，选择该小组成员是考虑到他们在相关时期担任的领导职务。他还称，他们中没有任何人实施过真相与和解委员会法所界定的具体严重侵犯人权行为。

检察机关的作用

姆贝基驳斥了有关其政府对与真相与和解委员会相关案件调查进行政治干预的说法。他指出，2003年3月，国家检察机关设立了负责此类诉讼的专门部门，由律师安东·阿克曼领导。

这位前总统强调，已被定罪者的总统赦免与检察官就调查和指控作出的决定之间存在区别。据他所说，总统的赦免权仅适用于已经被法院定罪的人。姆贝基将与真相与和解委员会相关案件起诉延误的责任归咎于国家检察机关。

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