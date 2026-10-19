Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła aukcję dzierżawy morskich działek w pobliżu Samoa Amerykańskiego pod wydobycie minerałów głębinowych. Będzie to pierwszy przypadek, gdy rząd USA zaoferuje w dzierżawę działki pod wydobycie na morzu, informuje The Hill.

Prawie 32 mln akrów na aukcji

Dla firm planuje się udostępnić prawie 32 mln akrów obszaru morskiego. Administracja liczy na wydobycie cennych minerałów z dna morskiego. Jednocześnie wydobycie głębinowe na dużą skalę nie było dotąd prowadzone.

Aukcja ma odbyć się 19 listopada. Firmy, które wygrają aukcję, będą mogły prowadzić prace wstępne, w tym mapowanie działek. Nie otrzymają jednak automatycznego zezwolenia na bezpośrednie rozpoczęcie wydobycia.

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Stanowisko władz i ekologów

Pełniący obowiązki dyrektora Administracji Minerałów Morskich Mike Olsen oświadczył, że minerały krytyczne są strategicznym aktywem w globalnej konkurencji i mają znaczenie dla efektywności energetycznej, obronności oraz krajowych łańcuchów dostaw. Wcześniej prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze mające przyspieszyć proces wydobycia głębinowego.

Organizacja ekologiczna Oceana skrytykowała tę decyzję. Julia Singer, kierująca kampanią organizacji na rzecz ochrony oceanów, oświadczyła, że sprzedaż praw dzierżawy może otworzyć drogę do eksploatacji obszarów głębinowych mimo ostrzeżeń naukowców, lokalnych liderów i członków społeczności dotyczących ryzyka związanego z takim wydobyciem.

Samoa Amerykańskie to terytorium USA składające się z wysp w południowej części Oceanu Spokojnego.

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