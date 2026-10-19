Администрация президента США Дональда Трампа объявила о проведении торгов по предоставлению в аренду морских участков вблизи Американского Самоа для глубоководной добычи полезных ископаемых. Это будет первый случай, когда правительство США предложит в аренду участки для добычи в море, сообщает The Hill.

Почти 32 млн акров для торгов

Для компаний планируют сделать доступными почти 32 млн акров морской территории. Администрация рассчитывает на добычу ценных минералов с морского дна. В то же время масштабная глубоководная добыча до сих пор не осуществлялась.

Торги должны состояться 19 ноября. Компании, которые выиграют аукцион, смогут проводить предварительные работы, в частности картографирование участков. Однако они не получат автоматического разрешения непосредственно начать добычу.

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Позиция властей и экологов

Исполняющий обязанности директора Администрации морских минералов Майк Олсен заявил, что критически важные минералы являются стратегическим активом в глобальной конкуренции и имеют значение для энергоэффективности, обороны и внутренних цепочек поставок. Ранее президент Трамп подписал указ, направленный на ускорение процесса глубоководной добычи.

Экологическая организация Oceana раскритиковала решение. Руководительница кампании организации по защите океанов Джулия Сингер заявила, что продажа прав аренды может открыть путь к эксплуатации глубоководных районов, несмотря на предостережения ученых, местных лидеров и членов общин о рисках такой добычи.

Американское Самоа — территория США, состоящая из островов в южной части Тихого океана.

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