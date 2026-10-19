В Вашингтоне ранили военнослужащего Нацгвардии США — Jerusalem Post

В Вашингтоне, США, в районе Капитолийского холма в результате стрельбы был ранен военнослужащий Национальной гвардии США. Подозреваемый также был ранен и задержан, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на столичную полицию.

Стрельба возле Капитолийского холма

По словам временно исполняющего обязанности главы полиции Вашингтона Джеффри Кэрролла, стрельба произошла в воскресенье вскоре после 23:00 по местному времени. Несколько гвардейцев находились в фургоне, когда неподалеку началась драка. Они вышли из автомобиля, чтобы вмешаться и остановить конфликт, после чего услышали выстрелы.

По данным полиции, один из участников драки достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Позднее подозреваемый скрылся в переулке, где гвардейцы приказали ему бросить оружие.

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Подозреваемого ранили и задержали

По версии Кэрролла, подозреваемый якобы направил оружие на военнослужащих Нацгвардии, после чего трое из них открыли ответный огонь. Гвардеец был ранен в ногу, а подозреваемый получил ранение в живот. Обоих доставили в местные больницы; их травмы не представляют угрозы для жизни.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть Национальную гвардию в Вашингтоне в августе 2025 года в рамках инициативы по борьбе с преступностью. Администрация Трампа связывает развертывание со снижением уровня преступности, хотя показатели преступности начали снижаться еще до прибытия военных. Местные чиновники, жители и активисты критиковали операцию из-за расходов и усиления военного присутствия в гражданской жизни.

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