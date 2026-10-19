Глава МВД Пакистана Мохсин Накви заявил на Глобальном форуме по безопасности в Дохе, Катар, что Исламабад не прекращал посреднические усилия между Соединенными Штатами и Ираном. Как сообщает Dawn, он выступил 19 октября на восьмом форуме, посвященном будущему альянсов.

Накви сказал, что конфликт между Ираном и Соединенными Штатами в последние месяцы создал серьезные риски как для Ближнего Востока, так и для мира. По его словам, Пакистан пытался снизить напряженность и поддерживать диалог, хотя были периоды особенно острой ситуации.

Заявления о переговорах

Министр заявил, что мира невозможно достичь за одну встречу, поскольку он требует терпения, доверия и постоянных усилий. Он отдельно отметил роль начальника штаба обороны и главнокомандующего пакистанской армией, фельдмаршала Саида Асима Мунира, в попытках снизить напряженность.

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Накви напомнил о подписании 18 июня в Исламабаде меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. По его словам, 14-пунктный документ, который Пакистан подписал в качестве посредника, должен был сформировать основу для прекращения войны, которая, как отмечает издание, началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Сотрудничество с Катаром

После этого, по словам Накви, в Швейцарии состоялся саммит на Люцернском озере, организованный Пакистаном и Катаром в качестве посредников. Он заявил, что премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани и Асим Мунир работали над переговорами более 16 часов без перерыва.

Накви также похвалил Катар за поддержку переговорного процесса и подчеркнул, что ни одна страна не способна самостоятельно обеспечить региональный мир. Он призвал к усилению международного взаимодействия в борьбе с терроризмом, в частности к обмену разведывательными данными и совместным усилиям.

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