巴基斯坦内政部长莫辛·纳克维在卡塔尔多哈举行的全球安全论坛上表示，伊斯兰堡从未停止在美国与伊朗之间进行斡旋。据《黎明报》报道，他于10月19日在第八届聚焦联盟未来的论坛上发表讲话。

纳克维表示，伊朗与美国之间的冲突在过去数月中给中东和世界带来了严重风险。据他称，巴基斯坦试图缓和紧张局势并维持对话，尽管曾出现局势尤为紧张的时期。

关于谈判的声明

这位部长表示，和平不可能通过一次会晤实现，因为这需要耐心、信任和持续努力。他特别提到了巴基斯坦国防参谋长兼巴基斯坦陆军总司令赛义德·阿西姆·穆尼尔陆军元帅在缓和紧张局势方面所发挥的作用。

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纳克维回顾称，伊朗与美国于6月18日在伊斯兰堡签署了一份谅解备忘录。据他称，这份由巴基斯坦作为调解方签署的14点文件，旨在为结束战争奠定基础；该报指出，这场战争始于2月28日美国和以色列对伊朗发动打击之后。

与卡塔尔的合作

纳克维表示，此后在瑞士卢塞恩湖举行了一场峰会，由巴基斯坦和卡塔尔作为调解方组织。他称，卡塔尔首相穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼与阿西姆·穆尼尔连续工作了16个多小时，推进谈判。

纳克维还赞扬卡塔尔对谈判进程的支持，并强调任何国家都无法单独保障地区和平。他呼吁加强国际合作打击恐怖主义，包括分享情报和开展共同努力。

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