Глава МВС Пакистану Накві заявив про посередництво між США та Іраном — Dawn

Глава МВС Пакистану Мохсін Накві на Глобальному форумі з безпеки в Досі, Катар, заявив, що Ісламабад не припиняв посередницьких зусиль між Сполученими Штатами та Іраном. Як повідомляє Dawn, він виступив 19 жовтня на восьмому форумі, присвяченому майбутньому альянсів.

Накві сказав, що конфлікт між Іраном і США впродовж останніх місяців створив серйозні ризики як для Близького Сходу, так і для світу. За його словами, Пакистан намагався знизити напруженість і підтримувати діалог, хоча були періоди особливо гострої ситуації.

Заяви про переговори

Міністр заявив, що мир неможливо досягти за одну зустріч, оскільки він потребує терпіння, довіри та постійних зусиль. Він окремо відзначив роль начальника штабу оборони та головнокомандувача пакистанської армії, фельдмаршала Саїда Асіма Муніра, у спробах зменшити напруженість.

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Накві нагадав про підписання 18 червня в Ісламабаді меморандуму про взаєморозуміння між Іраном і США. За його словами, 14-пунктовий документ, який Пакистан підписав як посередник, мав сформувати основу для припинення війни, що, як зазначає видання, почалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Співпраця з Катаром

Після цього, за словами Накві, у Швейцарії відбувся саміт на озері Люцерн, організований Пакистаном і Катаром як посередниками. Він заявив, що прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані та Асім Мунір працювали над переговорами понад 16 годин без перерви.

Накві також похвалив Катар за підтримання переговорного процесу та наголосив, що жодна країна не здатна самостійно забезпечити регіональний мир. Він закликав до посилення міжнародної взаємодії у боротьбі з тероризмом, зокрема до обміну розвідувальними даними та спільних зусиль.

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