Minister spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsin Naqvi oświadczył podczas Globalnego Forum Bezpieczeństwa w Dosze w Katarze, że Islamabad nie zaprzestał działań mediacyjnych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak informuje Dawn, wystąpił on 19 października na ósmym forum poświęconym przyszłości sojuszy.

Naqvi powiedział, że konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w ostatnich miesiącach stworzył poważne zagrożenia zarówno dla Bliskiego Wschodu, jak i dla świata. Według niego Pakistan starał się zmniejszać napięcia i podtrzymywać dialog, choć zdarzały się okresy szczególnie ostrej sytuacji.

Oświadczenia dotyczące negocjacji

Minister oświadczył, że pokoju nie można osiągnąć podczas jednego spotkania, ponieważ wymaga on cierpliwości, zaufania i stałych wysiłków. Osobno podkreślił rolę szefa sztabu obrony i głównodowodzącego pakistańską armią, marszałka polnego Syeda Asima Munira, w próbach zmniejszenia napięć.

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Naqvi przypomniał o podpisaniu 18 czerwca w Islamabadzie memorandum o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według niego 14-punktowy dokument, który Pakistan podpisał jako mediator, miał stworzyć podstawę do zakończenia wojny, która, jak zaznacza publikacja, rozpoczęła się po amerykańskich i izraelskich uderzeniach na Iran 28 lutego.

Współpraca z Katarem

Następnie, według Naqviego, w Szwajcarii odbył się szczyt nad Jeziorem Czterech Kantonów, zorganizowany przez Pakistan i Katar jako mediatorów. Oświadczył on, że premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i Asim Munir pracowali nad negocjacjami przez ponad 16 godzin bez przerwy.

Naqvi pochwalił także Katar za wspieranie procesu negocjacyjnego i podkreślił, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie zapewnić pokoju regionalnego. Wezwał do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w walce z terroryzmem, w tym do wymiany danych wywiadowczych i wspólnych działań.

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