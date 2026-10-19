В Ормузском проливе атаковали не менее 15 судов — The Guardian

В Ормузском проливе за последние 10 дней атаковали не менее 15 контейнеровозов. Некоторые суда подверглись ударам дронов, другие подорвались на минах. В воскресенье судно атаковали реактивной гранатой, выпущенной с небольшой лодки в 120 км к северо-востоку от саудовского порта Джубайль, сообщает The Guardian.

Затонувший контейнеровоз и поиски груза

В прошлую среду судно, следовавшее из Карачи в Фуджейру в Объединенных Арабских Эмиратах, затонуло после столкновения с миной, заявило иранское государственное телевидение. Все 21 члена экипажа эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. В воде заметили десятки контейнеров из примерно 2 500, которые перевозило судно.

Слухи о том, что среди груза могли быть iPhone и другие дорогие товары, побудили рыбаков и других людей искать контейнеры. Эти предположения подогревались сгенерированными искусственным интеллектом фальшивыми фотографиями в соцсетях. Заместитель руководителя подразделения по культурным и социальным вопросам иранской киберполиции Джавад Мохтар Резаи заявил, что соленая вода и высокая влажность могут повредить электронные компоненты, батареи и экраны устройств. Представитель Иранской ассоциации мобильной связи Мейсам Дуст-Мохаммади отметил, что перевозить дорогие телефоны морем было бы необычно.

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Сокращение судоходства и удары по танкерам

По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в течение семи дней до пятницы, 16 октября, атакам подверглись 12 судов. Большинство последних инцидентов произошли у побережья Омана, на маршруте, который Иран считает несанкционированным. Корпус стражей исламской революции заявляет о праве атаковать суда, проходящие через пролив без его разрешения или с выключенными транспондерами.

В субботу, по утверждению Корпуса стражей исламской революции, были поражены два нефтяных танкера, в том числе супертанкер с 2 млн баррелей нефти. Агентство Fars опубликовало видео, которое якобы показывает пожар на танкере, однако его подлинность независимо не подтверждена. Сообщается, что еще один танкер подвергся удару поздно вечером в воскресенье.

Управление морских торговых операций Великобритании зафиксировало 254 прохода через пролив за неделю до 14 октября: 125 судов направлялись наружу, еще 129 — в обратном направлении. Это примерно на 70% меньше уровня до начала конфликта. Иран предложил открыть пролив через шесть дней в обмен на смягчение санкций.

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