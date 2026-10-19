W Cieśninie Ormuz w ciągu ostatnich 10 dni zaatakowano co najmniej 15 kontenerowców. Niektóre jednostki zostały trafione dronami, inne wpłynęły na miny. W niedzielę statek został zaatakowany granatem rakietowym wystrzelonym z małej łodzi 120 km na północny wschód od saudyjskiego portu Dżubajl, informuje The Guardian.

Zatopiony kontenerowiec i poszukiwania ładunku

W ubiegłą środę statek płynący z Karaczi do Fudżajry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatonął po uderzeniu w minę, podała irańska telewizja państwowa. Ewakuowano wszystkich 21 członków załogi, nie informowano o poszkodowanych. W wodzie zauważono dziesiątki kontenerów spośród około 2 500 przewożonych przez statek.

Pogłoski, że wśród ładunku mogły znajdować się iPhone’y i inne drogie towary, skłoniły rybaków i inne osoby do poszukiwania kontenerów. Przypuszczenia te podsycały wygenerowane przez sztuczną inteligencję fałszywe zdjęcia w mediach społecznościowych. Dżawad Mochtar Rezaei, zastępca szefa jednostki ds. kulturalnych i społecznych irańskiej cyberpolicji, oświadczył, że słona woda i wysoka wilgotność mogą uszkodzić komponenty elektroniczne, baterie i ekrany urządzeń. Mejsam Dust-Mohammadi, rzecznik Irańskiego Stowarzyszenia Łączności Mobilnej, zauważył, że transportowanie drogich telefonów drogą morską byłoby nietypowe.

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Ograniczenie żeglugi i ataki na tankowce

Według brytyjskiego Urzędu Morskich Operacji Handlowych w ciągu siedmiu dni do piątku, 16 października, zaatakowano 12 statków. Większość ostatnich incydentów miała miejsce w pobliżu omańskiego wybrzeża, na trasie, którą Iran uważa za nieuprawnioną. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że ma prawo atakować statki przepływające przez cieśninę bez jego zezwolenia lub z wyłączonymi transponderami.

W sobotę, według Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, trafiono dwa tankowce z ropą, w tym supertankowiec z 2 mln baryłek ropy. Agencja Fars opublikowała nagranie, które rzekomo pokazuje pożar na tankowcu, jednak jego autentyczność nie została niezależnie potwierdzona. Jak poinformowano, kolejny tankowiec został trafiony późno w niedzielę wieczorem.

Brytyjski Urząd Morskich Operacji Handlowych odnotował 254 przepłynięcia przez cieśninę w tygodniu do 14 października: 125 statków płynęło na zewnątrz, a kolejne 129 — w przeciwnym kierunku. To około 70% mniej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Iran zaproponował otwarcie cieśniny za sześć dni w zamian za złagodzenie sankcji.

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