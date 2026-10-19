至少15艘船只在霍尔木兹海峡遭袭——《卫报》

过去10天内，霍尔木兹海峡至少有15艘集装箱船遭到袭击。一些船只遭无人机打击，另一些则触雷。周日，一艘船只在沙特朱拜勒港东北120公里处遭一艘小船发射的火箭弹袭击，据《卫报》报道。

集装箱船沉没与货物搜寻

伊朗国家电视台表示，上周三，一艘从卡拉奇驶往阿拉伯联合酋长国富查伊拉的船只在触雷后沉没。船上21名船员全部撤离，未有人员伤亡报告。在水中发现了数十个集装箱，该船共运载约2500个集装箱。

有关货物中可能包括iPhone和其他昂贵商品的传言，促使渔民和其他人寻找集装箱。这些猜测受到社交媒体上人工智能生成的虚假图片助长。伊朗网络警察文化和社会事务部门副负责人贾瓦德·莫赫塔尔·雷扎伊表示，盐水和高湿度可能损坏电子元件、电池和设备屏幕。伊朗移动通信协会发言人梅萨姆·杜斯特-穆罕默迪指出，通过海运运输昂贵手机并不寻常。

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航运减少与对油轮的打击

英国海事贸易行动局数据显示，截至10月16日星期五的七天内，有12艘船只遭到袭击。最近的大多数事件发生在阿曼海岸附近的一条航线上，伊朗认为该航线未经授权。伊斯兰革命卫队声称，有权袭击未经其许可穿越海峡或关闭应答器的船只。

伊斯兰革命卫队称，周六有两艘油轮遭到打击，其中包括一艘载有200万桶石油的超级油轮。法尔斯通讯社发布了一段据称显示一艘油轮起火的视频，但其真实性尚未得到独立证实。据报道，另一艘油轮于周日深夜遭到打击。

英国海事贸易行动局记录显示，截至10月14日的一周内，共有254艘次船只通过该海峡：125艘驶离，另有129艘向相反方向航行。这比冲突开始前的水平低约70%。伊朗提议六天后开放海峡，以换取放松制裁。

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