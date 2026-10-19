ООН осудила усиление ударов беспилотниками в Судане, заявив о гибели мирных жителей и нарушении работы ключевых служб. За выходные в результате атак погибли не менее 19 человек, среди которых было 10 детей.

Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. По его словам, удары дронами были зафиксированы в штатах Западный Дарфур, Южный Кордофан и Северный Кордофан. Еще несколько человек получили ранения.

Удары возле аэропорта Хартума

В понедельник гуманитарные работники на местах подтвердили удары беспилотников по нескольким районам столицы Судана Хартума, в том числе по району возле международного аэропорта. По сообщениям, погиб один мирный житель.

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После бомбардировок, продолжавшихся в выходные, были отменены несколько коммерческих авиарейсов. Дюжаррик заявил, что ООН однозначно осуждает все эти атаки.

Гибель волонтера Красного Полумесяца

Представитель ООН также сообщил, что организация глубоко опечалена гибелью волонтера Суданского Красного Полумесяца. На прошлой неделе волонтер погиб в результате удара с воздуха по медицинскому учреждению.

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