ONZ potępiła nasilenie ataków dronów w Sudanie, oświadczając, że zginęli cywile, a funkcjonowanie kluczowych służb zostało zakłócone. W wyniku ataków w weekend zginęło co najmniej 19 osób, w tym 10 dzieci.

Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na rzecznika sekretarza generalnego ONZ Stéphane’a Dujarrica. Według niego ataki dronów odnotowano w stanach Darfur Zachodni, Kordofan Południowy i Kordofan Północny. Kilka kolejnych osób zostało rannych.

Ataki w pobliżu lotniska w Chartumie

W poniedziałek pracownicy organizacji humanitarnych na miejscu potwierdzili ataki dronów na kilka obszarów stolicy Sudanu, Chartumu, w tym na rejon w pobliżu międzynarodowego lotniska. Według doniesień zginęła jedna osoba cywilna.

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Po bombardowaniach, które trwały w weekend, odwołano kilka komercyjnych lotów. Dujarric oświadczył, że ONZ jednoznacznie potępia wszystkie te ataki.

Śmierć wolontariusza Czerwonego Półksiężyca

Rzecznik ONZ poinformował również, że organizacja jest głęboko zasmucona śmiercią wolontariusza Sudańskiego Czerwonego Półksiężyca. Wolontariusz zginął w ubiegłym tygodniu w wyniku ataku z powietrza na placówkę medyczną.

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