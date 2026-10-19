ООН засудила удари дронами в Судані після загибелі щонайменше 19 людей — Anadolu Agency

ООН засудила посилення ударів безпілотниками в Судані, заявивши про загибель цивільних і порушення роботи ключових служб. За вихідні внаслідок атак загинули щонайменше 19 людей, серед яких було 10 дітей.

Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка. За його словами, удари дронами фіксували у штатах Західний Дарфур, Південний Кордофан і Північний Кордофан. Ще кілька людей зазнали поранень.

Удари поблизу аеропорту Хартума

У понеділок гуманітарні працівники на місцях підтвердили удари безпілотників по кількох районах столиці Судану Хартума, зокрема по району біля міжнародного аеропорту. За повідомленнями, одна цивільна людина загинула.

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Після бомбардувань, що тривали у вихідні, скасували кілька комерційних авіарейсів. Дюжаррік заявив, що ООН однозначно засуджує всі ці атаки.

Загибель волонтера Червоного Півмісяця

Речник ООН також повідомив, що організація глибоко засмучена загибеллю волонтера Суданського Червоного Півмісяця. Минулого тижня волонтер загинув унаслідок удару з повітря по медичному закладу.

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