В городе Аль-Дабаб в штате Западный Кордофан в Судане в результате удара беспилотника 18 октября 2026 года погибли более 100 человек. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на местные группы и Radio Dabanga.

Родственники жертв рассказали Radio Dabanga, что удар произошел по переполненному рынку. По их предварительным данным, погибли более 100 человек, еще 120 получили ранения.

Разные данные о жертвах

Высший совет по делам Дар-Хамар, общественная группа Qimam и экстренная служба Аль-Дабаба оценили число погибших мирных жителей примерно в 150 человек. Они также сообщили о более чем 120 раненых.

Союз Tasis, поддерживающий военизированные Силы быстрого реагирования, представил другую версию событий. По его утверждению, первый удар пришелся по грузовику с людьми, возвращавшимися с траурного собрания. Представители союза также заявили, что второй беспилотник атаковал людей, пришедших помочь раненым, и оценили число погибших в 80 человек.

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Обвинения в адрес армии

Radio Dabanga в заголовке своего материала возложило ответственность за удары по Аль-Дабабу и соседнему Аль-Маджладу на вооруженные силы Судана. Союз Tasis также обвинил суданскую армию и предположил, что для атаки мог быть использован турецкий беспилотник Bayraktar Akinci, который, по его версии, принадлежал армии.

Суданская армия под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана воюет против Сил быстрого реагирования, возглавляемых Мохамедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти, с апреля 2023 года. Ни армия, ни Силы быстрого реагирования не обнародовали собственную версию удара по Аль-Дабабу.

19 октября беспилотники также атаковали Хартум и пытались поразить аэропорт, сообщило Radio Dabanga. По данным издания, в результате падения дронов погибли четыре человека, среди которых трое детей. Военные заявили, что сбили два беспилотника, которые связали с Силами быстрого реагирования.

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