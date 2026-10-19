W mieście Al-Dabab w stanie Kordofan Zachodni w Sudanie w wyniku ataku drona 18 października 2026 roku zginęło ponad 100 osób. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na lokalne grupy i Radio Dabanga.

Krewni ofiar powiedzieli Radio Dabanga, że atak nastąpił na zatłoczonym rynku. Według ich wstępnych danych zginęło ponad 100 osób, a kolejnych 120 zostało rannych.

Różne dane dotyczące ofiar

Najwyższa Rada ds. Dar Hamar, grupa obywatelska Qimam oraz służba ratunkowa Al-Dabab oszacowały liczbę zabitych cywilów na około 150 osób. Poinformowały również o ponad 120 rannych.

Sojusz Tasis, który wspiera paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia, przedstawił inną wersję wydarzeń. Według jego twierdzeń pierwszy atak trafił w ciężarówkę z ludźmi wracającymi ze zgromadzenia żałobnego. Przedstawiciele sojuszu oświadczyli również, że drugi dron zaatakował osoby, które przyszły pomóc rannym, i ocenili liczbę zabitych na 80.

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Oskarżenia wobec armii

Radio Dabanga w nagłówku swojego materiału obarczyło Sudańskie Siły Zbrojne odpowiedzialnością za ataki na Al-Dabab i sąsiednie Al-Majlad. Sojusz Tasis również oskarżył armię sudańską i zasugerował, że do ataku mógł zostać użyty turecki dron Bayraktar Akinci, który według jego wersji należał do armii.

Armia sudańska, dowodzona przez generała Abdela Fattaha al-Burhana, walczy z Siłami Szybkiego Wsparcia, kierowanymi przez Mohameda Hamdana Dagalo, znanego jako Hemedti, od kwietnia 2023 roku. Ani armia, ani Siły Szybkiego Wsparcia nie przedstawiły własnej wersji ataku na Al-Dabab.

19 października drony zaatakowały również Chartum i próbowały uderzyć w lotnisko, podało Radio Dabanga. Według redakcji w wyniku upadku dronów zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci. Wojsko oświadczyło, że zestrzeliło dwa drony, które powiązało z Siłami Szybkiego Wsparcia.

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