据The Rio Times援引当地组织和Radio Dabanga的报道，2026年10月18日，苏丹西科尔多凡州阿尔达巴卜市发生无人机袭击，造成超过100人死亡。

遇难者亲属告诉Radio Dabanga，袭击发生在一个拥挤的市场。根据他们的初步信息，超过100人死亡，另有120人受伤。

伤亡数据不一

达尔哈马尔最高委员会、公民组织Qimam和阿尔达巴卜紧急服务部门估计，约有150名平民死亡。他们还表示，超过120人受伤。

支持准军事快速支援部队的Tasis联盟提出了另一种事件版本。该联盟称，第一次袭击击中了一辆载有从一场悼念集会返回人员的卡车。联盟代表还称，第二架无人机袭击了前来帮助伤者的人，并估计死亡人数为80人。

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对军方的指控

Radio Dabanga在其报道标题中将对阿尔达巴卜和邻近阿尔马杰拉德的袭击归咎于苏丹武装部队。Tasis联盟也指责苏丹军队，并推测袭击中可能使用了土耳其制造的Bayraktar Akinci无人机，该联盟称该无人机属于军方。

自2023年4月以来，由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军指挥的苏丹军队一直与由穆罕默德·哈姆丹·达加洛领导、绰号“赫梅蒂”的快速支援部队交战。军方和快速支援部队均未公布各自对阿尔达巴卜袭击事件的说法。

Radio Dabanga报道，10月19日，无人机还袭击了喀土穆，并试图袭击机场。该媒体称，无人机坠落造成4人死亡，其中包括3名儿童。军方表示，已击落两架与快速支援部队有关联的无人机。

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