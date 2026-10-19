Государственная китайская компания China Merchants Port Holdings вышла из совместного предприятия стоимостью $392 млн, которое предусматривало создание логистического хаба в порту Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает The Hindu.

Проект логистического хаба

Речь идет о проекте South Asia Commercial and Logistics Hub в порту Коломбо. В 2023 году China Merchants Group объявила о намерении инвестировать в него, что должно было увеличить общий объем инвестиций группы на Шри-Ланке до $2 млрд.

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Согласно соглашению о совместном предприятии China Merchants должна была получить долю в 70%. Еще по 15% планировалось передать Управлению портов Шри-Ланки и частной строительной компании из Шри-Ланки.

Инвестиция после долгового дефолта

Когда China Merchants объявила об инвестиции в 2023 году, ее называли первой крупной прямой иностранной инвестицией, поступившей на Шри-Ланку после дефолта страны по внешнему долгу в 2022 году. Дефолт произошел на фоне тяжелого экономического кризиса.

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