Państwowa chińska firma China Merchants Port Holdings wycofała się ze wspólnego przedsięwzięcia wartego 392 mln dolarów, które przewidywało utworzenie hubu logistycznego w porcie w Kolombo na Sri Lance. Informuje o tym The Hindu.

Projekt hubu logistycznego

Chodzi o projekt South Asia Commercial and Logistics Hub w porcie w Kolombo. W 2023 roku China Merchants Group ogłosiła zamiar zainwestowania w niego, co miało zwiększyć łączną wartość inwestycji grupy na Sri Lance do 2 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgodnie z porozumieniem o wspólnym przedsięwzięciu China Merchants miała otrzymać 70% udziałów. Po 15% planowano przekazać Zarządowi Portów Sri Lanki oraz prywatnej firmie budowlanej ze Sri Lanki.

Inwestycja po niewypłacalności zadłużeniowej

Kiedy China Merchants ogłosiła inwestycję w 2023 roku, nazywano ją pierwszą dużą bezpośrednią inwestycją zagraniczną, która trafiła na Sri Lankę po niewypłacalności kraju w zakresie długu zagranicznego w 2022 roku. Do niewypłacalności doszło na tle poważnego kryzysu gospodarczego.

Czytaj nas na