Власти Саудовской Аравии в понедельник заявили, что опасность миновала в столице страны Эр-Рияде и провинции Эль-Хардж. Ранее для обоих районов были распространены предупреждения об опасности. Об этом 19 октября 2026 года сообщило агентство Anadolu Agency.

Обращение гражданской обороны

В заявлении в социальной сети X Саудовская гражданская оборона призвала жителей следовать официальным инструкциям, избегать скоплений людей и не вести съёмку. Обращение ведомства появилось после ранних сигналов тревоги для Эр-Рияда и Эль-Харджа. В этих предупреждениях власти сообщали об опасности в обоих районах.

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Противостояние с хуситами

Предупреждения прозвучали на фоне усиления противостояния между Саудовской Аравией и йеменской группировкой хуситов. По данным агентства, это противостояние сопровождается ракетными и дроновыми атаками, направленными на королевство. Источник не приводит деталей о конкретной угрозе, после которой было объявлено, что опасность миновала.

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