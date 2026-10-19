Władze Arabii Saudyjskiej oświadczyły w poniedziałek, że zagrożenie minęło w stolicy kraju, Rijadzie, oraz prowincji Al-Kharj. Wcześniej dla obu obszarów wydano ostrzeżenia o zagrożeniu. Poinformowała o tym 19 października 2026 roku agencja Anadolu Agency.

Apel obrony cywilnej

W oświadczeniu w serwisie społecznościowym X saudyjska obrona cywilna wezwała mieszkańców do przestrzegania oficjalnych instrukcji, unikania zgromadzeń i powstrzymania się od filmowania. Apel służby pojawił się po wcześniejszych sygnałach alarmowych dla Rijadu i Al-Kharj. W tych ostrzeżeniach władze informowały o zagrożeniu w obu obszarach.

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Konfrontacja z Huti

Ostrzeżenia pojawiły się w kontekście nasilającej się konfrontacji między Arabią Saudyjską a jemeńskim ugrupowaniem Huti. Według agencji konfrontacji tej towarzyszą ataki rakietowe i dronowe wymierzone w królestwo. Źródło nie podaje szczegółów dotyczących konkretnego zagrożenia, po którym ogłoszono, że niebezpieczeństwo minęło.

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