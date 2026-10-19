Сын Пригожина унаследовал миллиарды и расширил бизнес отца в Африке — WSJ

28-летний Павел Пригожин, сын покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не только унаследовал состояние отца в размере 12 млрд рублей, но и взял на себя управление его бизнесом в Африке. По данным The Wall Street Journal, его годовые доходы превышают 400 млн долларов.

После смерти отца Павел сохранил контроль над подразделениями «Вагнера» в Центральноафриканской Республике и расширил унаследованную коммерческую деятельность, связанную с группировкой наемников.

Несмотря на то, что российские власти после гибели Пригожина-старшего взяли ЧВК «Вагнер» под контроль и создали «Африканский корпус» Минобороны, в состав которого должны были перейти наемники, сын военачальника сумел не остаться в стороне от дела своего отца.

По информации издания, в этом ему помог президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, который попросил Кремль не заменять бойцов ЧВК «Вагнер» военными Министерства обороны РФ. Более того, он интегрировал наемников Пригожина в полицию, армию и разведывательные подразделения страны.

Сейчас в столице ЦАР, Банги, находится около полутысячи «вагнеровцев», которые участвуют в охране президента, воюют с повстанцами и зарабатывают на добыче золота, торговле наркотиками и оружием.

Павел Пригожин, по утверждениям WSJ, взял под контроль крупнейшее в ЦАР месторождение золота, которое приносит 250 миллионов долларов в год.

В вывозе металла за границу ему активно помогают местные власти, которые обозначают добытый металл как государственную собственность. Как удалось выяснить журналистам, последние три месяца поставки осуществлялись через Беларусь.

Кроме того, «молодой талант» контролирует значительную часть местного рынка трамадола и продает оружие повстанческим группировкам в Судане и Ливии. ЧВК «Вагнер» производит в ЦАР водку и пиво.

Эта группировка также владеет радиостанциями в стране, которые транслируют антизападную пропаганду, прославляют президента Туадеру и восхваляют Россию.

В целом семья Пригожиных зарабатывает более $400 миллионов в год. По крайней мере, такие цифры приводит организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью».

Сам Пригожин-младший постоянно проживает в Санкт-Петербурге, но регулярно летает в Банги, где останавливается в отеле Ledger Plaza. Последний следователи называют фактической штаб-квартирой ЧВК.

Территория отеля тщательно охраняется вооружёнными бойцами, а перед встречей с Павлом даже самые высокие военные чины проходят проверку.

Об этом пишет The Wall Street Journal в статье «Плейбой».

Журналисты сообщили, что Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле.

Террорист Пригожин и его сторонники могли инсценировать свою смерть.

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