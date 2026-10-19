У Вашингтоні поранили військовослужбовця Нацгвардії США — Jerusalem Post

У Вашингтоні, США, у районі Капітолійського пагорба внаслідок стрілянини поранили військовослужбовця Національної гвардії США. Підозрюваного також поранили та затримали, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на столичну поліцію.

Стрілянина біля Капітолійського пагорба

За словами тимчасового керівника поліції Вашингтона Джеффері Керролла, стрілянина сталася в неділю незадовго після 23:00 за місцевим часом. Кілька гвардійців перебували у фургоні, коли неподалік почалася бійка. Вони вийшли з автомобіля, щоб втрутитися та зупинити конфлікт, після чого почули постріли.

За даними поліції, один з учасників бійки дістав вогнепальну зброю та почав стріляти. Згодом підозрюваний утік до провулка, де гвардійці наказали йому кинути зброю.

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Підозрюваного поранили та затримали

За версією Керролла, підозрюваний нібито направив зброю на військовослужбовців Нацгвардії, після чого троє з них відкрили вогонь у відповідь. Гвардійця поранили в ногу, а підозрюваний дістав поранення в живіт. Обох доправили до місцевих лікарень; їхні травми не становлять загрози життю.

Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути Національну гвардію у Вашингтоні в серпні 2025 року в межах ініціативи з боротьби зі злочинністю. Адміністрація Трампа пов'язує розгортання зі зниженням рівня злочинності, хоча показники злочинності почали знижуватися ще до прибуття військових. Місцеві посадовці, жителі й активісти критикували операцію через витрати та посилення військової присутності в цивільному житті.

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