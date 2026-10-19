Союзники правительства вошли в Мэкэле после отступления НФОТ — Fortune

В Эфиопии союзники правительства 4 октября вошли в Мэкэле — столицу северного региона Тыграй — после отступления Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Новые боевые действия фактически разрушили мирное соглашение, заключенное в Претории в 2022 году между федеральными властями и НФОТ, сообщает Fortune.

Правительство премьер-министра Абия Ахмеда объявило о создании переходной администрации на шесть месяцев. Она должна восстановить услуги, содействовать возвращению перемещенных лиц и подготовить выборы. В то же время аналитик International Crisis Group Магнус Тейлор отметил, что потеря городов не помешает повстанцам перегруппироваться в сельской местности.

Союз оппозиционных сил

В сентябре НФОТ вместе с шестью другими оппозиционными группами сформировал Эфиопский народный альянс за выживание, чтобы попытаться отстранить от власти правящую Партию процветания. В него, в частности, вошли Национальное движение Фано Амхара и Армия освобождения оромо.

По оценке Тейлора, объединение сочетает политическую оппозицию Абию Ахмеду с военными возможностями. Одновременные кампании на нескольких направлениях могут растянуть силы федеральных властей, однако способность группировок координировать такие действия остается неясной. Внутри тыграйских сил также существует раскол: лояльные правительству Миротворческие силы Тыграя, в состав которых входят бывшие участники вооруженного крыла НФОТ, воюют вместе с федеральными войсками против повстанцев.

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Напряженность с Эритреей

Обострение в Тыграе происходит на фоне усиления напряженности между Эфиопией и Эритреей. Эфиопские власти обвиняют НФОТ в попытке союза с Эритреей для дестабилизации страны, а Эритрея отрицает, что поддерживает НФОТ. Аддис-Абеба также заявляет, что Эритрея поддерживает повстанцев и оккупирует эфиопскую территорию; Fortune отмечает, что Associated Press не смогло независимо проверить эти обвинения.

Эритрея, со своей стороны, утверждает, что Эфиопия стремится силой получить доступ к морю. Дипломатические отношения между государствами прекратились: Эфиопия называет свои действия самообороной, а Эритрея расценила это заявление как объявление войны. Дополнительным источником напряженности стали призывы Абия Ахмеда обеспечить суверенный доступ Эфиопии к эритрейскому порту Асэб на Красном море.

Порты и воды Нила

Региональную ситуацию осложняют споры вокруг доступа к портам и водам Нила. Эфиопия зависит от портов Джибути, а ее соглашение с Сомалилендом 2024 года об аренде побережья для военно-морской базы усилило напряженность с Сомали. Позднее при посредничестве Турции Эфиопия и Сомали договорились искать возможности коммерческого морского доступа при сохранении суверенитета Сомали.

Египет и Судан продолжают требовать от Эфиопии обязательных правил наполнения и эксплуатации Великой эфиопской плотины возрождения на Голубом Ниле. Размещение эфиопских и эритрейских сил близко друг к другу повышает риск более широкого конфликта, предупредил Тейлор.

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