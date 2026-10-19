Sojusznicy rządu wkroczyli do Mekele po odwrocie TPLF — Fortune

W Etiopii sojusznicy rządu wkroczyli 4 października do Mekele — stolicy północnego regionu Tigraj — po odwrocie Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia (TPLF). Nowe działania zbrojne faktycznie zniweczyły porozumienie pokojowe zawarte w Pretorii w 2022 roku między władzami federalnymi a TPLF, informuje Fortune.

Rząd premiera Abiya Ahmeda ogłosił utworzenie na sześć miesięcy administracji przejściowej. Ma ona przywrócić usługi, ułatwić powrót osób przesiedlonych i przygotować wybory. Jednocześnie analityk International Crisis Group Magnus Taylor zaznaczył, że utrata miast nie przeszkodzi rebeliantom w przegrupowaniu się na terenach wiejskich.

Sojusz sił opozycyjnych

We wrześniu TPLF wraz z sześcioma innymi ugrupowaniami opozycyjnymi utworzył Etiopski Ludowy Sojusz na rzecz Przetrwania, aby spróbować odsunąć od władzy rządzącą Partię Dobrobytu. W jego skład weszły między innymi Narodowy Ruch Fano Amhara oraz Armia Wyzwolenia Oromo.

Zdaniem Taylora sojusz łączy polityczną opozycję wobec Abiya Ahmeda z możliwościami wojskowymi. Jednoczesne kampanie na kilku kierunkach mogą rozciągnąć siły władz federalnych, jednak zdolność ugrupowań do koordynowania takich działań pozostaje niejasna. Wśród sił tigrajskich również istnieje rozłam: lojalne wobec rządu Tigrajskie Siły Pokojowe, w skład których wchodzą byli członkowie zbrojnego skrzydła TPLF, walczą wraz z wojskami federalnymi przeciw rebeliantom.

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Napięcia z Erytreą

Eskalacja w Tigraju następuje w obliczu rosnących napięć między Etiopią a Erytreą. Władze Etiopii oskarżają TPLF o próbę sojuszu z Erytreą w celu destabilizacji kraju, a Erytrea zaprzecza, że wspiera TPLF. Addis Abeba twierdzi także, że Erytrea wspiera rebeliantów i okupuje etiopskie terytorium; Fortune podaje, że Associated Press nie zdołała niezależnie zweryfikować tych oskarżeń.

Erytrea z kolei twierdzi, że Etiopia dąży do uzyskania dostępu do morza siłą. Stosunki dyplomatyczne między państwami zostały zerwane: Etiopia określa swoje działania jako samoobronę, a Erytrea uznała to oświadczenie za wypowiedzenie wojny. Dodatkowym źródłem napięć stały się wezwania Abiya Ahmeda do zapewnienia Etiopii suwerennego dostępu do erytrejskiego portu Asab nad Morzem Czerwonym.

Porty i wody Nilu

Sytuację regionalną komplikują spory dotyczące dostępu do portów i wód Nilu. Etiopia zależy od portów Dżibuti, a jej porozumienie z Somalilandem z 2024 roku w sprawie dzierżawy wybrzeża pod bazę marynarki wojennej zaostrzyło napięcia z Somalią. Później, za pośrednictwem Turcji, Etiopia i Somalia zgodziły się szukać możliwości komercyjnego dostępu morskiego z zachowaniem suwerenności Somalii.

Egipt i Sudan nadal domagają się od Etiopii wiążących zasad napełniania i eksploatacji Wielkiej Tamy Odrodzenia Etiopii na Błękitnym Nilu. Rozmieszczenie sił etiopskich i erytrejskich blisko siebie zwiększa ryzyko szerszego konfliktu, ostrzegł Taylor.

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