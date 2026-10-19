Fortune：提格雷人民解放阵线撤退后，政府盟军进入默克莱

在埃塞俄比亚，政府盟军于10月4日在提格雷人民解放阵线（TPLF）撤退后进入北部提格雷地区首府默克莱。新的战斗实际上破坏了联邦当局与提格雷人民解放阵线于2022年在比勒陀利亚达成的和平协议，Fortune报道。

总理阿比·艾哈迈德领导的政府宣布成立为期六个月的过渡行政机构。该机构将恢复公共服务、协助流离失所者返回，并筹备选举。与此同时，国际危机组织分析师马格努斯·泰勒指出，失去城市不会阻止叛军在农村地区重新集结。

反对派力量联盟

9月，提格雷人民解放阵线与另外六个反对派团体组建了埃塞俄比亚人民生存联盟，试图将执政的繁荣党赶下台。其中包括阿姆哈拉法诺民族运动和奥罗莫解放军。

泰勒认为，这一联盟将对阿比·艾哈迈德的政治反对与军事能力结合在一起。在多个方向同时展开行动可能会分散联邦当局的力量，但这些团体协调此类行动的能力仍不明确。提格雷力量内部也存在分裂：忠于政府的提格雷维和部队，其中包括提格雷人民解放阵线武装派别的前成员，正与联邦军队一道对抗叛军。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与厄立特里亚的紧张局势

提格雷局势升级之际，埃塞俄比亚与厄立特里亚之间的紧张关系也在加剧。埃塞俄比亚当局指责提格雷人民解放阵线试图与厄立特里亚结盟以破坏该国稳定，而厄立特里亚否认支持提格雷人民解放阵线。亚的斯亚贝巴还称，厄立特里亚支持叛军并占领埃塞俄比亚领土；Fortune指出，美联社无法独立核实这些指控。

厄立特里亚则称，埃塞俄比亚试图通过武力获得出海口。两国外交关系已经中断：埃塞俄比亚称其行动是自卫，而厄立特里亚将这一声明视为宣战。阿比·艾哈迈德呼吁确保埃塞俄比亚获得通往红海厄立特里亚阿萨布港的主权通道，也成为额外的紧张来源。

港口与尼罗河水资源

围绕港口和尼罗河水资源准入的争端使地区局势更加复杂。埃塞俄比亚依赖吉布提的港口，而其与索马里兰于2024年就租赁沿海地区建设海军基地达成的协议加剧了与索马里的紧张关系。之后，在土耳其斡旋下，埃塞俄比亚和索马里同意在维护索马里主权的前提下，寻求商业海上通道的机会。

埃及和苏丹继续要求埃塞俄比亚就青尼罗河上的埃塞俄比亚复兴大坝的蓄水和运营制定具有约束力的规则。泰勒警告，埃塞俄比亚和厄立特里亚军队彼此近距离部署，增加了爆发更广泛冲突的风险。

关注我们在