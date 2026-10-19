Парламент Египта перенес до 26 октября голосование о предоставлении вооруженным силам страны полномочий помочь Саудовской Аравии защищаться от атак йеменских хуситов, если Эр-Рияд обратится с соответствующим запросом. Об этом сообщает TimesLIVE.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к парламенту за одобрением в субботу. В своей речи он заявил, что Египет не забудет поддержку со стороны стран Персидского залива и готов принять меры для защиты Саудовской Аравии.

Поддержка Саудовской Аравии

Заявления ас-Сиси означают усиление позиции Каира, который ранее выражал поддержку союзникам в Персидском заливе, но публично не брал на себя обязательств участвовать в боевых действиях. Тон египетских властей изменился после активизации атак хуситов на нефтяную и другую инфраструктуру Саудовской Аравии.

В прошлом месяце наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман посетил Египет. Стороны обсуждали безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Обе страны имеют длинные побережья в этом регионе.

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Экономические интересы и интересы безопасности

Экономика Египта тесно связана с государствами Персидского залива. Денежные переводы египтян, работающих в этих странах, являются важным источником валютных поступлений, а Саудовская Аравия, ОАЭ и другие государства региона предоставили Каиру десятки миллиардов долларов помощи, депозитов центральному банку и инвестиций после 2013 года.

Египет также заинтересован в безопасности морских маршрутов через Красное море и Суэцкий канал, который приносит стране миллиарды долларов ежегодных доходов от транзитных сборов. В июле удар беспилотника по двум газовым судам в средиземноморском порту Думьят, по оценке источника, показал, что Египет не может рассчитывать на полную изоляцию от конфликта.

Аналитики считают маловероятным развертывание египетских сухопутных войск непосредственно в Йемене. Наиболее вероятными вариантами поддержки называют противовоздушную оборону, использование авиации и военно-морских сил для защиты судоходства и саудовского побережья.

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