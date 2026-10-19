Парламент Єгипту переніс голосування про підтримку Саудівської Аравії — TimesLIVE

Парламент Єгипту переніс до 26 жовтня голосування щодо надання збройним силам країни повноважень допомогти Саудівській Аравії захищатися від атак єменських хуситів, якщо Ер-Ріяд звернеться з відповідним запитом. Про це повідомляє TimesLIVE.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі звернувся до парламенту по схвалення в суботу. У своїй промові він заявив, що Єгипет не забуде підтримки з боку країн Перської затоки та готовий вжити заходів для захисту Саудівської Аравії.

Підтримка Саудівської Аравії

Заяви ас-Сісі означають посилення позиції Каїра, який раніше висловлював підтримку союзникам у Перській затоці, але публічно не зобов'язувався брати участь у бойових діях. Тон єгипетської влади змінився після активізації атак хуситів на нафтову та іншу інфраструктуру Саудівської Аравії.

Минулого місяця спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман відвідав Єгипет. Сторони обговорювали безпеку судноплавства у Баб-ель-Мандебській протоці та Червоному морі. Обидві країни мають довгі узбережжя в цьому регіоні.

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Економічні та безпекові інтереси

Економіка Єгипту тісно пов'язана з державами Перської затоки. Грошові перекази єгиптян, які працюють у цих країнах, є важливим джерелом валютних надходжень, а Саудівська Аравія, ОАЕ та інші держави регіону надали Каїру десятки мільярдів доларів допомоги, депозитів центральному банку та інвестицій після 2013 року.

Єгипет також зацікавлений у безпеці морських маршрутів через Червоне море та Суецький канал, який приносить країні мільярди доларів щорічних доходів від транзитних зборів. У липні удар безпілотника по двох газових суднах у середземноморському порту Дум'ят, за оцінкою джерела, засвідчив, що Єгипет не може розраховувати на повну ізоляцію від конфлікту.

Аналітики вважають малоймовірним розгортання єгипетських сухопутних військ безпосередньо в Ємені. Найімовірнішими варіантами підтримки називають протиповітряну оборону, використання авіації та військово-морських сил для захисту судноплавства і саудівського узбережжя.

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