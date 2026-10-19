埃及议会将原定就授予该国武装部队权限、在利雅得提出相关请求时协助沙特阿拉伯抵御也门胡塞武装袭击的投票推迟至10月26日。TimesLIVE报道。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西于周六向议会寻求批准。他在讲话中表示，埃及不会忘记海湾国家的支持，并准备采取措施保护沙特阿拉伯。

支持沙特阿拉伯

塞西的表态意味着开罗立场进一步加强。埃及此前曾表达对海湾盟友的支持，但未曾公开承诺参与军事行动。在胡塞武装加强对沙特阿拉伯石油及其他基础设施的袭击后，埃及当局的语气发生了变化。

上个月，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼访问埃及。双方讨论了曼德海峡和红海航运的安全问题。两国在该地区都拥有漫长的海岸线。

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经济和安全利益

埃及经济与海湾国家紧密相连。在这些国家工作的埃及人汇款是重要的外汇收入来源，而自2013年以来，沙特阿拉伯、阿联酋及该地区其他国家已向开罗提供数百亿美元的援助、中央银行存款和投资。

埃及也关注经由红海和苏伊士运河的海上航线安全。苏伊士运河每年为该国带来数十亿美元的过境费收入。7月，据消息人士评估，地中海港口杜姆亚特两艘天然气船只遭无人机袭击表明，埃及不能指望完全与冲突隔绝。

分析人士认为，埃及地面部队直接部署到也门的可能性不大。最可能的支持方式包括防空，以及动用空军和海军保护航运和沙特海岸。

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