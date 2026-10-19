Parlament Egiptu odroczył do 26 października głosowanie w sprawie przyznania siłom zbrojnym kraju uprawnień do pomocy Arabii Saudyjskiej w obronie przed atakami jemeńskich Huti, jeśli Rijad wystąpi z takim wnioskiem. Informuje o tym TimesLIVE.

Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi zwrócił się do parlamentu o zgodę w sobotę. W swoim przemówieniu oświadczył, że Egipt nie zapomni wsparcia ze strony państw Zatoki Perskiej i jest gotowy podjąć działania w celu ochrony Arabii Saudyjskiej.

Wsparcie dla Arabii Saudyjskiej

Wypowiedzi as-Sisiego oznaczają wzmocnienie stanowiska Kairu, który wcześniej wyrażał poparcie dla sojuszników w Zatoce Perskiej, lecz publicznie nie zobowiązywał się do udziału w działaniach zbrojnych. Ton egipskich władz zmienił się po nasileniu ataków Huti na infrastrukturę naftową i inną infrastrukturę Arabii Saudyjskiej.

W ubiegłym miesiącu następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman odwiedził Egipt. Strony omawiały bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Bab al-Mandab i na Morzu Czerwonym. Oba kraje mają długie wybrzeża w tym regionie.

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Interesy gospodarcze i bezpieczeństwa

Gospodarka Egiptu jest ściśle powiązana z państwami Zatoki Perskiej. Przekazy pieniężne od Egipcjan pracujących w tych krajach są ważnym źródłem wpływów walutowych, a Arabia Saudyjska, ZEA i inne państwa regionu przekazały Kairowi od 2013 roku dziesiątki miliardów dolarów pomocy, depozytów w banku centralnym i inwestycji.

Egipt jest również zainteresowany bezpieczeństwem szlaków morskich przez Morze Czerwone i Kanał Sueski, który przynosi krajowi miliardy dolarów rocznych dochodów z opłat tranzytowych. W lipcu atak drona na dwa gazowce w śródziemnomorskim porcie Damietta, według oceny źródła, pokazał, że Egipt nie może liczyć na pełną izolację od konfliktu.

Analitycy uważają za mało prawdopodobne rozmieszczenie egipskich wojsk lądowych bezpośrednio w Jemenie. Za najbardziej prawdopodobne formy wsparcia uznają obronę powietrzną oraz wykorzystanie lotnictwa i sił morskich do ochrony żeglugi i saudyjskiego wybrzeża.

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