W Rawalpindi w Pakistanie szef Sił Obronnych i szef sztabu wojsk lądowych, feldmarszałek Asim Munir, spotkał się z nowym ambasadorem Arabii Saudyjskiej, Rajeh Tami Albugamim. Strony wyraziły zadowolenie z postępów w ramach Wspólnego Porozumienia Obronnego z Mekki, informuje Dawn.

Spotkanie w Kwaterze Głównej

Według służby prasowej pakistańskich sił zbrojnych ISPR ambasador odwiedził Kwaterę Główną w Rawalpindi. Munir i Albugami omówili kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz regionalną sytuację bezpieczeństwa.

W oświadczeniu ISPR podano, że rozmówcy podkreślili znaczenie wzmacniania współpracy obronnej, więzi instytucjonalnych i koordynacji strategicznej. Munir pogratulował dyplomacie nominacji i wyraził przekonanie, że jego kadencja przyczyni się do dalszego zacieśnienia więzi między Islamabadem a Rijadem.

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Porozumienia obronne

Albugami rozpoczął pracę dyplomatyczną w Islamabadzie w ubiegły czwartek. Przed spotkaniem z Munirem przeprowadził rozmowy z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem, a także z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Ishaqiem Darem.

Pakistan i Arabia Saudyjska zawarły dwa porozumienia obronne ukierunkowane na zbiorowe odstraszanie: dwustronne Porozumienie o Strategicznej Wzajemnej Obronie oraz Wspólny Sojusz Obronny Mekki, do którego należy również Turcja. Pakt z Mekki, podpisany 7 sierpnia, ma wzmocnić zbiorowe odstraszanie i pozwala państwom członkowskim uznać atak na jedno z nich za atak na wszystkie.

Na początku tego miesiąca Pakistan, Arabia Saudyjska i Turcja odbyły nadzwyczajne spotkanie w ramach sojuszu i uzgodniły szybkie rozmieszczenie sił oraz zdolności wojskowych w Arabii Saudyjskiej. Doszło do tego w kontekście ataków jemeńskich Huti na królestwo.

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