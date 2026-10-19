Na Morzu Filipińskim tajfun Champi wzmocnił się do supertajfunu piątej kategorii po przejściu z zachodniej części Oceanu Spokojnego. Późno w poniedziałek czasu azjatyckiego maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru osiągnęła 258 km/h, podaje Mongabay, powołując się na amerykańską Narodową Służbę Meteorologiczną. W tym czasie cyklon nie znajdował się w pobliżu lądu.

Skutki dla Guam

Wcześniej Champi przeszedł w pobliżu Guam. Gubernatorzy Guam i Marianów Północnych w piątek zwrócili się z prośbą o ogłoszenie stanu wyjątkowego w związku z klęską żywiołową. Prezydent USA Donald Trump zatwierdził ogłoszenie stanu wyjątkowego dla Guam.

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Amerykańska Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego poinformowała, że dla tego terytorium dostępna jest pomoc federalna, która uzupełni lokalne działania reagowania. Lotniska, porty i część placówek medycznych na tych terytoriach zawiesiły działalność. FEMA zaznaczała w sobotę, że dostawy pomocy prawdopodobnie nie dotrą na wyspy w ciągu trzech do pięciu dni.

Sztorm Trudy w pobliżu Meksyku

Tymczasem były huragan Trudy osłabł wczesnym rankiem w poniedziałek do sztormu tropikalnego po tym, jak przyniósł deszcze i wiatr na część pacyficznego wybrzeża Meksyku. Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów maksymalna utrzymująca się prędkość jego wiatru wynosiła 100 km/h, a sam sztorm przemieszczał się na zachód z prędkością 9 km/h. Prognozowano, że jego centrum przejdzie na południe od Półwyspu Kalifornijskiego w poniedziałek i wtorek, oddalając się od wybrzeża. W regionie, gdzie grunt jest już nasycony wilgocią wskutek serii sztormów, możliwe są dalsze opady.

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