Філіппіни: тайфун Чампі посилився до п’ятої категорії — Mongabay

У Філіппінському морі тайфун Чампі посилився до супертайфуну п’ятої категорії після переходу із західної частини Тихого океану. Пізно в понеділок за азійським часом максимальна стала швидкість вітру сягала 258 км/год, повідомляє Mongabay з посиланням на Національну метеорологічну службу США. На той момент циклон не перебував поблизу суходолу.

Наслідки для Гуаму

Раніше Чампі пройшов поблизу Гуаму. Губернатори Гуаму та Північних Маріанських островів у п’ятницю звернулися з проханням оголосити надзвичайний стан у зв’язку зі стихійним лихом. Президент США Дональд Трамп схвалив оголошення надзвичайного стану для Гуаму.

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Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США повідомило, що для території доступна федеральна допомога, яка доповнить місцеві заходи реагування. В аеропортах, гаванях і частині медичних закладів на цих територіях припинили роботу. У FEMA в суботу зазначали, що допоміжні вантажі навряд чи дістануться островів упродовж трьох-п’яти днів.

Шторм Труді біля Мексики

Тим часом колишній ураган Труді рано в понеділок ослаб до тропічного шторму після того, як приніс дощі та вітер на частину тихоокеанського узбережжя Мексики. За даними Національного центру з ураганів США, максимальна стала швидкість його вітру становила 100 км/год, а сам шторм рухався на захід зі швидкістю 9 км/год. Прогнозувалося, що його центр пройде на південь від півострова Нижня Каліфорнія в понеділок і вівторок, віддаляючись від узбережжя. У регіоні, де ґрунт уже насичений вологою через низку штормів, можливі подальші опади.

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