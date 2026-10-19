台风“昌皮”从西太平洋进入菲律宾海后，增强为五级超级台风。据Mongabay报道，援引美国国家气象局的数据，按亚洲时间周一深夜，其最大持续风速达到258公里/小时。当时，该气旋并不靠近陆地。

对关岛的影响

此前，“昌皮”从关岛附近经过。关岛和北马里亚纳群岛的总督周五请求因这场自然灾害宣布进入紧急状态。美国总统唐纳德·特朗普批准为关岛发布紧急状态声明。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国联邦紧急事务管理局表示，该领地可获得联邦援助，以补充地方应对措施。这些领地的机场、港口和部分医疗机构暂停运营。联邦紧急事务管理局周六指出，救援物资不太可能在三至五天内抵达这些岛屿。

墨西哥附近的“特鲁迪”风暴

与此同时，前飓风“特鲁迪”在周一早些时候减弱为热带风暴，此前它为墨西哥太平洋沿岸部分地区带来降雨和大风。据美国国家飓风中心数据，其最大持续风速为100公里/小时，风暴正以9公里/小时的速度向西移动。预计其中心将在周一和周二从下加利福尼亚半岛以南经过，并逐渐远离海岸。由于一系列风暴，该地区的土壤已经被水分饱和，未来仍可能出现进一步降雨。

关注我们在