В Филиппинском море тайфун Чампи усилился до супертайфуна пятой категории после перехода из западной части Тихого океана. Поздно в понедельник по азиатскому времени максимальная устойчивая скорость ветра достигала 258 км/ч, сообщает Mongabay со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США. На тот момент циклон не находился вблизи суши.

Последствия для Гуама

Ранее Чампи прошел вблизи Гуама. Губернаторы Гуама и Северных Марианских островов в пятницу обратились с просьбой объявить чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием. Президент США Дональд Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения для Гуама.

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Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США сообщило, что для территории доступна федеральная помощь, которая дополнит местные меры реагирования. Аэропорты, гавани и часть медицинских учреждений на этих территориях приостановили работу. В FEMA в субботу отмечали, что грузы помощи вряд ли достигнут островов в течение трех-пяти дней.

Шторм Труди возле Мексики

Тем временем бывший ураган Труди рано утром в понедельник ослаб до тропического шторма после того, как принес дожди и ветер на часть тихоокеанского побережья Мексики. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная устойчивая скорость его ветра составляла 100 км/ч, а сам шторм двигался на запад со скоростью 9 км/ч. Прогнозировалось, что его центр пройдет к югу от полуострова Нижняя Калифорния в понедельник и вторник, удаляясь от побережья. В регионе, где почва уже насыщена влагой из-за серии штормов, возможны дальнейшие осадки.

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