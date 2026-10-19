В Равалпинди, Пакистан, начальник Сил обороны и начальник штаба сухопутных войск фельдмаршал Асим Мунир встретился с новым послом Саудовской Аравии Радже Тами Альбуґами. Стороны выразили удовлетворение прогрессом в рамках Совместного оборонного соглашения Мекки, сообщает Dawn.

Встреча в Генеральном штабе

По данным пресс-службы пакистанских вооружённых сил ISPR, посол посетил Генеральный штаб в Равалпинди. Мунир и Альбуґами обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и региональную ситуацию в сфере безопасности.

В заявлении ISPR отметили, что собеседники подчеркнули важность укрепления оборонного сотрудничества, институциональных связей и стратегической координации. Мунир поздравил дипломата с назначением и выразил уверенность, что его срок полномочий будет способствовать дальнейшему укреплению связей между Исламабадом и Эр-Риядом.

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Оборонные договорённости

Альбуґами начал дипломатическую работу в Исламабаде в прошлый четверг. Перед встречей с Муниром он провёл переговоры с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, а также с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Исхаком Даром.

Пакистан и Саудовская Аравия заключили две оборонные договорённости, направленные на коллективное сдерживание: двустороннее Соглашение о стратегической взаимной обороне и Совместный оборонный альянс Мекки, в который также входит Турция. Пакт Мекки, подписанный 7 августа, должен усилить коллективное сдерживание и позволяет государствам-участникам рассматривать нападение на одно из них как нападение на всех.

Ранее в этом месяце Пакистан, Саудовская Аравия и Турция провели экстренное заседание в рамках альянса и договорились о быстром развёртывании военных сил и возможностей в Саудовской Аравии. Это происходило на фоне атак йеменских хуситов на королевство.

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