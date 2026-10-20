Индия выразила обеспокоенность ликвидностью ООН — The Hindu

Индия выразила обеспокоенность сложной ситуацией с ликвидностью Организации Объединенных Наций в 2026 году. В то же время представитель страны указал на неприемлемо высокий уровень неоплаченных начисленных взносов, которые должно уплатить лишь одно государство-член. Об этом сообщает The Hindu.

Позиция Индии

Советник Постоянного представительства Индии при ООН Сурендра Адхана озвучил позицию 19 октября. Он подчеркнул, что каждое государство-член в соответствии с Уставом ООН обязано полностью, своевременно и безусловно уплачивать начисленные взносы. Его заявление касалось финансовой ситуации в организации в этом году.

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Доли США в бюджетах ООН

В публикации отдельно отмечается, что Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым донором ООН. Согласно приведенным данным, США уплачивают 22% регулярного бюджета организации и 27% бюджета миротворческих операций. Эти доли приведены в материале отдельно от заявления индийского представителя о неоплаченных взносах.

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