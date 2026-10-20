Indie wyraziły zaniepokojenie trudną sytuacją dotyczącą płynności finansowej Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2026 roku. Jednocześnie przedstawiciel kraju wskazał na niedopuszczalnie wysoki poziom nieopłaconych naliczonych składek, które ma zapłacić tylko jedno państwo członkowskie. Informuje o tym The Hindu.

Stanowisko Indii

Radca Stałego Przedstawicielstwa Indii przy ONZ Surendra Adhana przedstawił stanowisko 19 października. Podkreślił, że każde państwo członkowskie jest zobowiązane zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych do pełnego, terminowego i bezwarunkowego opłacania naliczonych składek. Jego oświadczenie dotyczyło sytuacji finansowej organizacji w tym roku.

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Udziały USA w budżetach ONZ

W publikacji osobno zaznaczono, że Stany Zjednoczone są największym donorem finansowym ONZ. Według przytoczonych danych USA pokrywają 22% regularnego budżetu organizacji oraz 27% budżetu operacji pokojowych. Udziały te przedstawiono w materiale osobno od oświadczenia indyjskiego przedstawiciela dotyczącego nieopłaconych składek.

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