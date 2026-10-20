Індія висловила занепокоєння ліквідністю ООН — The Hindu

Індія висловила занепокоєння складною ситуацією з ліквідністю Організації Об’єднаних Націй у 2026 році. Водночас представник країни вказав на неприйнятно високий рівень несплачених нарахованих внесків, які має сплатити лише одна держава-член. Про це повідомляє The Hindu.

Позиція Індії

Радник Постійного представництва Індії при ООН Сурендра Адхана озвучив позицію 19 жовтня. Він наголосив, що кожна держава-член відповідно до Статуту ООН зобов’язана повністю, своєчасно й безумовно сплачувати нараховані внески. Його заява стосувалася фінансової ситуації в організації цього року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Частки США у бюджетах ООН

У публікації окремо зазначено, що Сполучені Штати є найбільшим фінансовим донором ООН. За наведеними даними, США сплачують 22% регулярного бюджету організації та 27% бюджету миротворчих операцій. Ці частки наведено в матеріалі окремо від заяви індійського представника про несплачені внески.

Читай нас у