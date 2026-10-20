Удар дронов по рынку в Абьее унес не менее 73 жизней — RMF24

По меньшей мере 73 человека погибли, еще 19 получили ранения в результате удара дронов по рынку в Абьее — спорном регионе на границе Судана и Южного Судана. Атака произошла в понедельник на рынке к северу от города Абьей.

Заявления должностных лиц

Как сообщает RMF24, исполняющий обязанности министра информации региона Йоханна Акол Нгор обвинил суданскую армию в обстреле. При этом он не предоставил доказательств в подтверждение этого обвинения.

Министерство иностранных дел Южного Судана заявило, что целью атаки был рынок к северу от Абьея. Власти в Джубе вызвали посла Судана для выражения протеста.

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Помощь раненым

На месте работали спасательные службы и гуманитарные организации. «Врачи без границ» сообщили, что в больницу Ameth Bek неподалеку от места удара поступили более 20 раненых, в том числе люди с тяжелыми травмами и ожогами.

Абьей, где есть нефтяные месторождения, уже много лет остается предметом спора между Суданом и Южным Суданом. Регион совместно управляется двумя странами, однако там регулярно происходят акты насилия, связанные со столкновениями между этническими группами или вооруженными группировками.

Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года. По данным ООН, боевые действия вынудили около 14 миллионов человек покинуть свои дома, а организация называет ситуацию в стране худшим гуманитарным кризисом в мире.

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