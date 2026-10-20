Atak dronów na targ w Abyei zabił co najmniej 73 osoby — RMF24

Co najmniej 73 osoby zginęły, a 19 zostało rannych w wyniku ataku dronów na targ w Abyei, spornym regionie na granicy Sudanu i Sudanu Południowego. Atak miał miejsce w poniedziałek na targu na północ od miasta Abyei.

Oświadczenia urzędników

Jak informuje RMF24, pełniący obowiązki ministra informacji regionu Yohanna Akol Ngor oskarżył sudańską armię o przeprowadzenie ostrzału. Nie przedstawił jednak dowodów na poparcie tego oskarżenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sudanu Południowego oświadczyło, że celem ataku był targ na północ od Abyei. Władze w Dżubie wezwały ambasadora Sudanu, aby wyrazić protest.

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Pomoc rannym

Na miejscu pracowały służby ratunkowe i organizacje humanitarne. Lekarze bez Granic poinformowali, że do szpitala Ameth Bek w pobliżu miejsca ataku trafiło ponad 20 rannych, w tym osoby z ciężkimi obrażeniami i oparzeniami.

Abyei, gdzie znajdują się złoża ropy naftowej, od lat pozostaje przedmiotem sporu między Sudanem a Sudanem Południowym. Region jest wspólnie administrowany przez oba państwa, jednak regularnie dochodzi tam do aktów przemocy związanych ze starciami między grupami etnicznymi lub ugrupowaniami zbrojnymi.

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Według ONZ walki zmusiły około 14 milionów ludzi do opuszczenia domów, a organizacja nazywa sytuację w kraju najgorszym kryzysem humanitarnym na świecie.

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