Удар дронів по ринку в Аб’єї забрав щонайменше 73 життя — RMF24

Щонайменше 73 людини загинули, ще 19 дістали поранення внаслідок удару дронів по ринку в Аб'єї — спірному регіоні на кордоні Судану та Південного Судану. Атака сталася в понеділок на ринку на північ від міста Аб'єй.

Заяви посадовців

Як повідомляє RMF24, виконувач обов'язків міністра інформації регіону Йохана Акол Нгор звинуватив в обстрілі суданську армію. Водночас він не надав доказів на підтвердження цього звинувачення.

Міністерство закордонних справ Південного Судану заявило, що ціллю атаки був ринок на північ від Аб'єя. Влада в Джубі викликала посла Судану для висловлення протесту.

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Допомога пораненим

На місці працювали рятувальні служби та гуманітарні організації. «Лікарі без кордонів» повідомили, що до лікарні Ameth Bek неподалік від місця удару потрапили понад 20 поранених, зокрема люди з тяжкими травмами та опіками.

Аб'єй, де є нафтові родовища, роками залишається предметом суперечки між Суданом і Південним Суданом. Регіон спільно адмініструють дві країни, однак там регулярно відбуваються акти насильства, пов'язані зі зіткненнями між етнічними групами або збройними угрупованнями.

Громадянська війна в Судані триває з квітня 2023 року. За даними ООН, бойові дії змусили близько 14 мільйонів людей залишити свої домівки, а організація називає ситуацію в країні найгіршою гуманітарною кризою у світі.

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