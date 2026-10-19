穆尼尔与沙特大使肯定麦加协议进展——Dawn

在巴基斯坦拉瓦尔品第，国防军司令兼陆军参谋长、陆军元帅阿西姆·穆尼尔会见了沙特阿拉伯新任大使拉杰·塔米·阿尔布加米。双方对《麦加联合防务协议》框架下取得的进展表示满意，Dawn报道。

在陆军总司令部举行会晤

据巴基斯坦武装部队新闻机构际公共关系局（ISPR）消息，这名大使访问了位于拉瓦尔品第的陆军总司令部。穆尼尔与阿尔布加米讨论了共同关心的问题和地区安全局势。

ISPR在声明中表示，双方强调了加强防务合作、机构联系和战略协调的重要性。穆尼尔祝贺这名外交官获得任命，并表示相信，他的任期将有助于进一步加强伊斯兰堡与利雅得之间的关系。

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防务安排

阿尔布加米于上周四开始在伊斯兰堡开展外交工作。在与穆尼尔会晤前，他曾与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫，以及副总理兼外交部长伊沙克·达尔举行会谈。

巴基斯坦和沙特阿拉伯达成了两项旨在实施集体威慑的防务安排：双边《战略共同防御协议》以及麦加联合防务联盟，土耳其也是该联盟成员。《麦加协定》于8月7日签署，旨在加强集体威慑，并允许成员国将对其中一国的攻击视为对所有成员的攻击。

本月早些时候，巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其在联盟框架内举行紧急会议，并同意在沙特阿拉伯快速部署军事力量和能力。当时，也门胡塞武装正对该王国发动袭击。

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