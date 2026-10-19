ONZ ostrzegła Radę Bezpieczeństwa przed wyznaczaniem nierealistycznych terminów wyborów na Haiti, ponieważ przedwczesny harmonogram głosowania może podważyć zaufanie do instytucji państwowych w obliczu nasilającej się przemocy gangów. Poinformował o tym na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa specjalny przedstawiciel ONZ i szef Zintegrowanego Biura ONZ na Haiti Carlos Ruiz Massieu, podaje Anadolu Agency.

Według Massieu wielokrotne ogłaszanie dat wyborów bez właściwej oceny ich realności i wykonalności osłabia zaufanie do haitańskich instytucji. Jednocześnie zaznaczył, że postęp w procesie wyborczym osiągnął najwyższy poziom od ponad dekady: po dekrecie z 6 października do procesu dołączyło ponad 3500 kandydatów i ponad 35 ugrupowań politycznych. Wszelkie zmiany w kalendarzu głosowania, podkreślił przedstawiciel ONZ, muszą opierać się na realistycznej ocenie logistyki i sytuacji bezpieczeństwa.

Przemoc i przesiedlenia

Według Massieu od lipca do września gangi zabiły ponad 1000 osób i uprowadziły ponad 100. Ataki rozprzestrzeniły się na obszary wiejskie i departament Artibonite; wśród metod przemocy wymienił branie zakładników i przemoc seksualną. W ciągu trzech miesięcy ponad 17 000 osób opuściło swoje domy z powodu pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, a łączna liczba osób wewnętrznie przesiedlonych na Haiti zbliżyła się do 1,5 mln, z czego połowę stanowią dzieci.

Massieu ostrzegł również, że gospodarka Haiti może skurczyć się w 2026 roku siódmy rok z rzędu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Brak sprzętu dla sił międzynarodowych

Specjalny przedstawiciel Sił Zwalczania Gangów Jack Christofides poinformował, że w weekend liczba rozmieszczonego personelu międzynarodowego przekroczyła 2000 osób z sześciu krajów. Operacje przeciwko uzbrojonym grupom utrudnia jednak dotkliwy niedobór logistyki i sprzętu, w tym transportu, środków łączności, pojazdów oraz zdolności wywiadowczych i obserwacyjnych.

Christofides dodał, że liczba starć z gangami w ciągu jednego miesiąca wzrosła z dwóch do 15. Poinformował również, że z powodu problemów w lokalnym systemie sądowniczym zwolniono 18 z 26 niedawno zatrzymanych podejrzanych. Szefowa Biura Wsparcia ONZ na Haiti Daniela Kroslak oświadczyła, że od lipca kontyngent podwoił się dzięki przybyciu jednostek z Bangladeszu, Czadu, Gwatemali i Sri Lanki.

Kroslak wyraziła również głębokie zaniepokojenie zasadzką w pobliżu granicy wymierzoną w personel międzynarodowy i oświadczyła, że ma nadzieję na bezpieczny powrót salwadorskich funkcjonariuszy uznawanych za zaginionych.

Czytaj nas na