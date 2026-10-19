联合国警告安理会不要为海地设定不切实际的选举日期，因为在帮派暴力加剧的背景下，过早的投票时间表可能会削弱民众对国家机构的信任。联合国海地综合办事处负责人、联合国特别代表卡洛斯·鲁伊斯·马西厄在安理会会议上表示，阿纳多卢通讯社报道。

马西厄表示，在未适当评估其现实性和可行性的情况下反复宣布选举日期，会削弱对海地机构的信任。同时，他指出，选举进程取得了十多年来最高水平的进展：在10月6日法令发布后，已有超过3500名候选人和35多个政治团体参与其中。联合国代表强调，对投票日程作出的任何调整都必须基于对后勤和安全局势的现实评估。

暴力与人口流离失所

马西厄称，7月至9月期间，帮派杀害了1000多人，并绑架了100多人。袭击蔓延至农村地区和阿蒂博尼特省；他列举的暴力手段包括劫持人质和性暴力。三个月内，因安全局势恶化，超过1.7万人离开家园，海地境内流离失所者总数接近150万，其中一半是儿童。

马西厄还警告说，海地经济在2026年可能连续第七年萎缩。

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国际部队缺乏装备

打击帮派部队特别代表杰克·克里斯托菲德斯表示，截至周末，来自六个国家的已部署国际人员数量已超过2000人。然而，针对武装团体的行动受到后勤和装备严重短缺的阻碍，包括运输工具、通信设备、车辆以及情报和监视能力。

克里斯托菲德斯补充说，与帮派发生的冲突次数在一个月内从两次增至15次。他还表示，由于当地司法系统存在问题，近期被拘留的26名嫌疑人中有18人获释。联合国海地支助办公室负责人达妮埃拉·克罗斯拉克表示，自7月以来，随着来自孟加拉国、乍得、危地马拉和斯里兰卡的部队抵达，特遣队规模已扩大一倍。

克罗斯拉克还对发生在边境附近、针对国际人员的伏击表示深切担忧，并表示希望被认为失踪的萨尔瓦多工作人员能够安全返回。

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