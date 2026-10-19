ООН предостерегла Совет Безопасности от назначения нереалистичных дат выборов на Гаити, поскольку преждевременный график голосования может подорвать доверие к государственным институтам на фоне усиления насилия со стороны банд. Об этом на заседании Совета Безопасности заявил специальный представитель ООН и глава Интегрированного офиса ООН на Гаити Карлос Руис Массье, сообщает Anadolu Agency.

По словам Массье, неоднократное объявление дат выборов без надлежащей оценки их реалистичности и осуществимости ослабляет доверие к гаитянским институтам. В то же время он отметил, что прогресс в избирательном процессе достиг самого высокого уровня за более чем десятилетие: после указа от 6 октября к нему присоединились более 3500 кандидатов и свыше 35 политических объединений. Любые изменения календаря голосования, подчеркнул представитель ООН, должны основываться на реалистичной оценке логистики и ситуации в сфере безопасности.

Насилие и перемещение людей

По данным Массье, с июля по сентябрь банды убили более 1000 человек и похитили более 100. Нападения распространились на сельские районы и департамент Артибонит; среди методов насилия он назвал захват заложников и сексуальное насилие. За три месяца из-за ухудшения ситуации с безопасностью свои дома покинули более 17 000 человек, а общее число внутренне перемещенных лиц на Гаити приблизилось к 1,5 млн, половина из них — дети.

Массье также предупредил, что экономика Гаити в 2026 году может сократиться седьмой год подряд.

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Нехватка оборудования для международных сил

Специальный представитель Сил по борьбе с бандами Джек Кристофидес сообщил, что за выходные численность развернутого международного персонала превысила 2000 человек из шести стран. Однако операции против вооруженных группировок осложняются острой нехваткой логистики и оборудования, в частности транспорта, средств связи, автомобилей, а также возможностей разведки и наблюдения.

Кристофидес добавил, что число столкновений с бандами за один месяц выросло с двух до 15. Он также сообщил, что из-за проблем в местной судебной системе были освобождены 18 из 26 недавно задержанных подозреваемых. Глава Офиса поддержки ООН на Гаити Даниэла Крослак заявила, что с июля контингент увеличился вдвое благодаря прибытию подразделений из Бангладеш, Чада, Гватемалы и Шри-Ланки.

Крослак также выразила глубокую обеспокоенность засадой возле границы, направленной против международного персонала, и заявила, что надеется на безопасное возвращение сальвадорских служащих, которых считают пропавшими без вести.

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