Premier Holandii zostanie ojcem dzięki macierzyństwu zastępczemu

Premier Holandii Rob Jetten ogłosił, że wraz ze swoim partnerem oczekują narodzin swojego pierwszego dziecka dzięki pomocy matki zastępczej i dawczyni komórek jajowych.

Na swoim koncie Jetten napisał, że na niego i jego partnera czeka „ktoś naprawdę wyjątkowy”.

„Do zobaczenia w 2027 roku, maleńki. Nie ma słów wystarczająco mocnych, by podziękować naszej dawczyni komórek jajowych, naszej matce zastępczej i ich rodzinom. Bez was nic z tego nie byłoby możliwe” – powiedział.

Jetten jest zaręczony z argentyńskim hokeistą na trawie Nicolasem Kinanem.

Partia premiera D66 w oficjalnym oświadczeniu zaznaczyła, że ta ciąża stała się możliwa dzięki przyjaciołom Jettena i Kinana. W tym przypadku nie chodzi o komercyjne macierzyństwo zastępcze, które w tym kraju jest nielegalne.

Źródło: Instagram Roba Jettena.

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych matki zastępcze zgłosiły luki w nadzorze nad tą branżą.

W Chinach zamknięto dwa laboratoria z powodu podejrzeń o macierzyństwo zastępcze.

W Kijowie ujawniono proceder nielegalnego macierzyństwa zastępczego dla obcokrajowców.

Czytaj nas na