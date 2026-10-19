Премьер-министр Нидерландов станет отцом благодаря суррогатному материнству

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил, что он и его партнер ожидают рождения своего первого ребенка с помощью суррогатной матери и донора яйцеклеток.

В своём аккаунте Йеттен написал, что его и его партнёра ждёт «кто-то очень особенный».

«До встречи в 2027 году, малыш. Нет слов, достаточно сильных, чтобы поблагодарить нашу доноршу яйцеклеток, нашу суррогатную маму и их семьи. Без вас ничего из этого не было бы возможным», — сказал он.

Йеттен помолвлен с аргентинским хоккеистом на траве Николасом Кинаном.

Партия премьера D66 в официальном заявлении отметила, что эта беременность стала возможной благодаря друзьям Йеттена и Кинана. В данном случае речь не идет о коммерческом суррогатном материнстве, которое в стране является незаконным.

Источник: Instagram Роба Йеттена.

Напомним, в США суррогатные матери заявили о пробелах в контроле над этой отраслью.

В Китае закрыли две лаборатории из-за подозрений в суррогатном материнстве.

В Киеве раскрыли схему незаконного суррогатного материнства для иностранцев.

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